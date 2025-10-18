Entertainment Gallery: Aberdeen Afro Latin Festival, 2025 Festival goers enjoyed a vibrant weekend of culture, music and dance at the Aberdeen Afro Latin Festival, 6th edition. Andreas RU dance class - Salsa Rebel. Image: Kenny Elrick/DC Thomson By Emma Grady October 18 2025, 6:42 pm October 18 2025, 6:42 pm Share Gallery: Aberdeen Afro Latin Festival, 2025 Share via Facebook Twitter Whatsapp Messenger Linkedin Email Post link https://www.pressandjournal.co.uk/fp/entertainment/6871888/gallery-aberdeen-afro-latin-festival-2025/ Copy Link Hundreds turned out for the Aberdeen Afro Latin Festival which took place at the Station Hotel in Aberdeen from the 17th to the 20th of October. The Aberdeen Afro Latin Festival brought people together from all over the world for a thrilling weekend of culture, music, and dance. Festival goers explored two vibrant music rooms, one with Salsa and Bachata, and the other Kizomba, both with a star-studded line-up. The festival offered something for everyone, such as International DJs and Live performances, themed nights, world-class workshops & social dancing, keeping the energy high all night. P&J photographer Kenny Elrick was there to capture all the action! Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves. Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements. Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements. Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves. Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements. Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves. Andreas RU dance class – Salsa Rebel. Dance instructors Joanna and Chrysoula. Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves. Andreas RU dance class – Salsa Rebel. Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements. Dance instructors Jolie Sunshine and Alberto Fernandez teaching Bachata Moderna Flicks and Arms Movements. Andreas RU dance class – Salsa Rebel. Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements. Sal K dance class – Kizomba. Andreas RU dance class – Salsa Rebel. Andreas RU dance class – Salsa Rebel. Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves. Dance instructors Jolie Sunshine and Alberto Fernandez. Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements. Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves. Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves. Charles SembaKiz dance class – Kizomba. Charles SembaKiz dance class – Kizomba. Andreas RU dance class – Salsa Rebel. Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves. Sal K dance class – Kizomba. Andreas RU dance class – Salsa Rebel. Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements. Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves. Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements. Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves. Charles SembaKiz dance class – Kizomba. Charles SembaKiz dance class – Kizomba. Charles SembaKiz dance class – Kizomba.