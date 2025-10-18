Gallery: Aberdeen Afro Latin Festival, 2025

Calendar An icon of a desk calendar. Cancel An icon of a circle with a diagonal line across. Caret An icon of a block arrow pointing to the right. Email An icon of a paper envelope. Facebook An icon of the Facebook "f" mark. Google An icon of the Google "G" mark. Linked In An icon of the Linked In "in" mark. Logout An icon representing logout. Profile An icon that resembles human head and shoulders. Telephone An icon of a traditional telephone receiver. Tick An icon of a tick mark. Is Public An icon of a human eye and eyelashes. Is Not Public An icon of a human eye and eyelashes with a diagonal line through it. Pause Icon A two-lined pause icon for stopping interactions. Quote Mark A opening quote mark. Quote Mark A closing quote mark. Arrow An icon of an arrow. Folder An icon of a paper folder. Breaking An icon of an exclamation mark on a circular background. Camera An icon of a digital camera. Caret An icon of a caret arrow. Clock An icon of a clock face. Close An icon of the an X shape. Close Icon An icon used to represent where to interact to collapse or dismiss a component Comment An icon of a speech bubble. Comments An icon of a speech bubble, denoting user comments. Comments An icon of a speech bubble, denoting user comments. Ellipsis An icon of 3 horizontal dots. Envelope An icon of a paper envelope. Facebook An icon of a facebook f logo. Camera An icon of a digital camera. Home An icon of a house. Instagram An icon of the Instagram logo. LinkedIn An icon of the LinkedIn logo. Magnifying Glass An icon of a magnifying glass. Search Icon A magnifying glass icon that is used to represent the function of searching. Menu An icon of 3 horizontal lines. Hamburger Menu Icon An icon used to represent a collapsed menu. Next An icon of an arrow pointing to the right. Notice An explanation mark centred inside a circle. Previous An icon of an arrow pointing to the left. Rating An icon of a star. Tag An icon of a tag. Twitter An icon of the Twitter logo. Video Camera An icon of a video camera shape. Speech Bubble Icon A icon displaying a speech bubble WhatsApp An icon of the WhatsApp logo. Information An icon of an information logo. Plus A mathematical 'plus' symbol. Duration An icon indicating Time. Success Tick An icon of a green tick. Success Tick Timeout An icon of a greyed out success tick. Loading Spinner An icon of a loading spinner. Facebook Messenger An icon of the facebook messenger app logo. Facebook An icon of a facebook f logo. Facebook Messenger An icon of the Twitter app logo. LinkedIn An icon of the LinkedIn logo. WhatsApp Messenger An icon of the Whatsapp messenger app logo. Email An icon of an mail envelope. Copy link A decentered black square over a white square.
Home Entertainment

Gallery: Aberdeen Afro Latin Festival, 2025

Festival goers enjoyed a vibrant weekend of culture, music and dance at the Aberdeen Afro Latin Festival, 6th edition.

Andreas RU dance class - Salsa Rebel. Image: Kenny Elrick/DC Thomson
Andreas RU dance class - Salsa Rebel. Image: Kenny Elrick/DC Thomson
By Emma Grady

Hundreds turned out for the Aberdeen Afro Latin Festival which took place at the Station Hotel in Aberdeen from the 17th to the 20th of October.

The Aberdeen Afro Latin Festival brought people together from all over the world for a thrilling weekend of culture, music, and dance.

Festival goers explored two vibrant music rooms, one with Salsa and Bachata, and the other Kizomba, both with a star-studded line-up.

The festival offered something for everyone, such as International DJs and Live performances, themed nights, world-class workshops & social dancing, keeping the energy high all night.

P&J photographer Kenny Elrick was there to capture all the action!

Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves.
Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements.
Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements.
Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves.
Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements.
Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves.
Andreas RU dance class – Salsa Rebel.
Dance instructors Joanna and Chrysoula.
Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves.
Andreas RU dance class – Salsa Rebel.
Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements.
Dance instructors Jolie Sunshine and Alberto Fernandez teaching Bachata Moderna Flicks and Arms Movements.
Andreas RU dance class – Salsa Rebel.
Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements.
Sal K dance class – Kizomba.
Andreas RU dance class – Salsa Rebel.
Andreas RU dance class – Salsa Rebel.
Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves.
Dance instructors Jolie Sunshine and Alberto Fernandez.
Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements.
Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves.
Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves.
Charles SembaKiz dance class – Kizomba.
Charles SembaKiz dance class – Kizomba.
Andreas RU dance class – Salsa Rebel.
Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves.
Sal K dance class – Kizomba.
Andreas RU dance class – Salsa Rebel.
Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements.
Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves.
Dance class – Bachata Moderna Flicks and Arms Movements.
Joanna and Chrysoula dance class – Bachata Fusion Fanky SD Moves.
Charles SembaKiz dance class – Kizomba.
Charles SembaKiz dance class – Kizomba.
Charles SembaKiz dance class – Kizomba.