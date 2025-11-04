First look at Aberdeen’s Winter Wonder Wander in Duthie Park Winter Gardens

Calendar An icon of a desk calendar. Cancel An icon of a circle with a diagonal line across. Caret An icon of a block arrow pointing to the right. Email An icon of a paper envelope. Facebook An icon of the Facebook "f" mark. Google An icon of the Google "G" mark. Linked In An icon of the Linked In "in" mark. Logout An icon representing logout. Profile An icon that resembles human head and shoulders. Telephone An icon of a traditional telephone receiver. Tick An icon of a tick mark. Is Public An icon of a human eye and eyelashes. Is Not Public An icon of a human eye and eyelashes with a diagonal line through it. Pause Icon A two-lined pause icon for stopping interactions. Quote Mark A opening quote mark. Quote Mark A closing quote mark. Arrow An icon of an arrow. Folder An icon of a paper folder. Breaking An icon of an exclamation mark on a circular background. Camera An icon of a digital camera. Caret An icon of a caret arrow. Clock An icon of a clock face. Close An icon of the an X shape. Close Icon An icon used to represent where to interact to collapse or dismiss a component Comment An icon of a speech bubble. Comments An icon of a speech bubble, denoting user comments. Comments An icon of a speech bubble, denoting user comments. Ellipsis An icon of 3 horizontal dots. Envelope An icon of a paper envelope. Facebook An icon of a facebook f logo. Camera An icon of a digital camera. Home An icon of a house. Instagram An icon of the Instagram logo. LinkedIn An icon of the LinkedIn logo. Magnifying Glass An icon of a magnifying glass. Search Icon A magnifying glass icon that is used to represent the function of searching. Menu An icon of 3 horizontal lines. Hamburger Menu Icon An icon used to represent a collapsed menu. Next An icon of an arrow pointing to the right. Notice An explanation mark centred inside a circle. Previous An icon of an arrow pointing to the left. Rating An icon of a star. Tag An icon of a tag. Twitter An icon of the Twitter logo. Video Camera An icon of a video camera shape. Speech Bubble Icon A icon displaying a speech bubble WhatsApp An icon of the WhatsApp logo. Information An icon of an information logo. Plus A mathematical 'plus' symbol. Duration An icon indicating Time. Success Tick An icon of a green tick. Success Tick Timeout An icon of a greyed out success tick. Loading Spinner An icon of a loading spinner. Facebook Messenger An icon of the facebook messenger app logo. Facebook An icon of a facebook f logo. Facebook Messenger An icon of the Twitter app logo. LinkedIn An icon of the LinkedIn logo. WhatsApp Messenger An icon of the Whatsapp messenger app logo. Email An icon of an mail envelope. Copy link A decentered black square over a white square.
First look at Aberdeen’s Winter Wonder Wander in Duthie Park Winter Gardens

A relaxed session was held on Monday 3 November to offer a calmer visit.

Duthie Park's Winter Wonder Wander. Image: Kath Flannery/DC Thomson

By Gemma Bibby & Kath Flannery

The much-loved Winter Wonder Wander returns this week, bringing a festive glow to Aberdeen’s Duthie Park Winter Gardens.

Organised by the Friends of Duthie Park, the popular lighting event opens to the public from Tuesday 4 November, and will run for eight evenings until Tuesday 11 November.

Now in its third year, Winter Wonder Wander has sold out in each of its previous two runs, drawing families and visitors to enjoy the illuminated trails and seasonal atmosphere.

A relaxed session, organised in partnership with We Too! and Charlie House, took place on Monday 3 November, providing a more accessible experience for visitors who may benefit from a quieter environment.

Tickets for the main event are available online at ticketsource.co.uk/friends-of-duthie-park.

Press and Journal photographer Kath Flannery was there to capture the magic on Monday night.

Emma Russell enjoys the Winter Wonder Wander at Duthie Park. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Glow sticks help light the way. Image: Kath Flannery/DC Thomson
A creepy addition. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Lights guide the way. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Enjoying the Winter Wonder Wander. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Esmae Wilkinson dressed up for the occasion. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Lit up foliage. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Winter Wonder Wander. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Time for tea. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Ailith Moore enjoying the Winter Wonder Wander. Image: Kath Flannery/DC Thomson
A pretty bridge lit up in purples and greens. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Through the Winter Wonder. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Visitors enjoy their wander. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Esmae Wilkinson. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Little toadstools. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Ailith and Calla with mum Lynne Moore. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Pretty colours. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Guests enjoy the Winter Wonder Wander. Image: Kath Flannery/DC Thomson