First look at Aberdeen’s Winter Wonder Wander in Duthie Park Winter Gardens
A relaxed session was held on Monday 3 November to offer a calmer visit.
ByGemma Bibby & Kath Flannery
The much-loved Winter Wonder Wander returns this week, bringing a festive glow to Aberdeen’s Duthie Park Winter Gardens.
Organised by the Friends of Duthie Park, the popular lighting event opens to the public from Tuesday 4 November, and will run for eight evenings until Tuesday 11 November.
Now in its third year, Winter Wonder Wander has sold out in each of its previous two runs, drawing families and visitors to enjoy the illuminated trails and seasonal atmosphere.
A relaxed session, organised in partnership with We Too! and Charlie House, took place on Monday 3 November, providing a more accessible experience for visitors who may benefit from a quieter environment.