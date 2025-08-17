Aberdeen & Aberdeenshire Best photos of the Tartan Enduro Series at Tarland Trails Action-packed Sunday at Tarland Trails. Tartan Enduro Series 2025. Image: Kath Flannery/DC Thomson By Heather Fowlie & Kath Flannery & Emma Grady August 17 2025, 3:04 pm August 17 2025, 3:04 pm Share Best photos of the Tartan Enduro Series at Tarland Trails Share via Facebook Twitter Whatsapp Messenger Linkedin Email Post link https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/aberdeen-aberdeenshire/6829255/pictures-tartan-enduro-series-round-3-tarland-trails/ Copy Link 0 comment Hundreds took part in the Tartan Enduro Series which took place in Tarland on Sunday August 17. Aberdeenshire’s first ever purpose-built mountain bike trail centre at the Tarland Trails hosted the third round of the Tartan Enduro Series 2025. This year 360 riders competed over roughly 25km and 800m of climbing with trails consisting of sweeping turns, jumps and technical riding. The riders started en-masse at 10.15am for eBikes, 10.30am for full routes and 10.45am for lite routes. All riders finished by 4pm. The event raised money for the Tarland Trails and Aberdeen Mountain Rescue Team. The Press and Journal’s Kath Flannery was there to capture all the action: Tartan Enduro Series 2025 riders. The eBike mass start. The eBike mass start. The eBike mass start. The eBike mass start. Tartan Enduro Series 2025. The eBike mass start. Sebastian and Marnie Rotheram. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025. Tartan Enduro Series 2025.
Conversation