Best photos of the Tartan Enduro Series at Tarland Trails

Action-packed Sunday at Tarland Trails.

Tartan Enduro Series 2025. Image: Kath Flannery/DC Thomson
Tartan Enduro Series 2025. Image: Kath Flannery/DC Thomson
By Heather Fowlie & Kath Flannery & Emma Grady

Hundreds took part in the Tartan Enduro Series which took place in Tarland on Sunday August 17.

Aberdeenshire’s first ever purpose-built mountain bike trail centre at the Tarland Trails hosted the third round of the Tartan Enduro Series 2025.

This year 360 riders competed over roughly 25km and 800m of climbing with trails consisting of sweeping turns, jumps and technical riding.

The riders started en-masse at 10.15am for eBikes, 10.30am for full routes and 10.45am for lite routes. All riders finished by 4pm.

The event raised money for the Tarland Trails and Aberdeen Mountain Rescue Team.

The Press and Journal’s Kath Flannery was there to capture all the action:

Riders in the Tartan Enduro Series 2025, with Tarland hills in the background.
Tartan Enduro Series 2025 riders.
Riders in the eBike mass start.
The eBike mass start.
A helmeted rider as the eBikes head off.
The eBike mass start.
The smiling female participant in the eBike mass start.
The eBike mass start.
A general view of participating eBike riders.
The eBike mass start.
Three riders up for the Tartan Enduro Series 2025 challenge.
Tartan Enduro Series 2025.
Two eBike riders head off at the start.
The eBike mass start.
Sebastian and Marnie Rotheram on their bikes.
Sebastian and Marnie Rotheram.
A group of five women riders pose together for a picture.
Tartan Enduro Series 2025.
A large group of young riders at the Tartan Enduro Series 2025.
Tartan Enduro Series 2025.
A side-on view of two riders.
Tartan Enduro Series 2025.
Three riders are all smiles at Tarland Trails.
Tartan Enduro Series 2025.
A large group tackle the trails.
Tartan Enduro Series 2025.
Onward and upward for the trail cyclists.
Tartan Enduro Series 2025.
Riders tackling a bend.
Tartan Enduro Series 2025.
Cyclists on a narrow path.
Tartan Enduro Series 2025.
Riders on a bend at Tarland.
Tartan Enduro Series 2025.
The sun shone for the Tartan Enduro Series 2025.
Tartan Enduro Series 2025.
More riders on a bend on the trails.
Tartan Enduro Series 2025.
A low view of passing riders.
Tartan Enduro Series 2025.
Riders whizz past trees at Tarland.
Tartan Enduro Series 2025.
A rider waves as he passes.
Tartan Enduro Series 2025.
Riders navigate their way through the scenic trails.
Tartan Enduro Series 2025.
Riders approach a bend.
Tartan Enduro Series 2025.
A pair of riders smile as they pass.
Tartan Enduro Series 2025.
Thumbs-up from a young rider.
Tartan Enduro Series 2025.
Pair take a bend on a gravel path.
Tartan Enduro Series 2025.
A rider makes a peace sign.
Tartan Enduro Series 2025.
A rider in the shade cast by trees.
Tartan Enduro Series 2025.
Riders weave their way through woodland trails.
Tartan Enduro Series 2025.

