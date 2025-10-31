Gallery: Inverness UHI graduates celebrate with family and friends at Eden Court Theatre

Calendar An icon of a desk calendar. Cancel An icon of a circle with a diagonal line across. Caret An icon of a block arrow pointing to the right. Email An icon of a paper envelope. Facebook An icon of the Facebook "f" mark. Google An icon of the Google "G" mark. Linked In An icon of the Linked In "in" mark. Logout An icon representing logout. Profile An icon that resembles human head and shoulders. Telephone An icon of a traditional telephone receiver. Tick An icon of a tick mark. Is Public An icon of a human eye and eyelashes. Is Not Public An icon of a human eye and eyelashes with a diagonal line through it. Pause Icon A two-lined pause icon for stopping interactions. Quote Mark A opening quote mark. Quote Mark A closing quote mark. Arrow An icon of an arrow. Folder An icon of a paper folder. Breaking An icon of an exclamation mark on a circular background. Camera An icon of a digital camera. Caret An icon of a caret arrow. Clock An icon of a clock face. Close An icon of the an X shape. Close Icon An icon used to represent where to interact to collapse or dismiss a component Comment An icon of a speech bubble. Comments An icon of a speech bubble, denoting user comments. Comments An icon of a speech bubble, denoting user comments. Ellipsis An icon of 3 horizontal dots. Envelope An icon of a paper envelope. Facebook An icon of a facebook f logo. Camera An icon of a digital camera. Home An icon of a house. Instagram An icon of the Instagram logo. LinkedIn An icon of the LinkedIn logo. Magnifying Glass An icon of a magnifying glass. Search Icon A magnifying glass icon that is used to represent the function of searching. Menu An icon of 3 horizontal lines. Hamburger Menu Icon An icon used to represent a collapsed menu. Next An icon of an arrow pointing to the right. Notice An explanation mark centred inside a circle. Previous An icon of an arrow pointing to the left. Rating An icon of a star. Tag An icon of a tag. Twitter An icon of the Twitter logo. Video Camera An icon of a video camera shape. Speech Bubble Icon A icon displaying a speech bubble WhatsApp An icon of the WhatsApp logo. Information An icon of an information logo. Plus A mathematical 'plus' symbol. Duration An icon indicating Time. Success Tick An icon of a green tick. Success Tick Timeout An icon of a greyed out success tick. Loading Spinner An icon of a loading spinner. Facebook Messenger An icon of the facebook messenger app logo. Facebook An icon of a facebook f logo. Facebook Messenger An icon of the Twitter app logo. LinkedIn An icon of the LinkedIn logo. WhatsApp Messenger An icon of the Whatsapp messenger app logo. Email An icon of an mail envelope. Copy link A decentered black square over a white square.
Gallery: Inverness UHI graduates celebrate with family and friends at Eden Court Theatre

UHI students celebrated graduation at Eden Court Theatre in Inverness with friends and family, marking years of hard work and achievement.

UHI Inverness Graduation at Eden Court. Image: Jason Hedges/DC Thomson
UHI Inverness Graduation at Eden Court. Image: Jason Hedges/DC Thomson
By Emma Grady, Katherine Ferries, Jason Hedges

UHI Inverness students proudly celebrated their graduation at Eden Court Theatre in the city on Friday October 31, 2025.

After years of studying, assignments and coursework, UHI students celebrated their graduation with their friends and family.

Following the ceremony, students gathered outside the theatre to celebrate, posing for photos with loved ones and capturing the joy of their achievement.

Press and Journal photographer Jason Hedges was there to capture all the best moments.

UHI Inverness Graduation at Eden Court. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Nicole Chapman from Stranrear in Moral and Philosophical Studies with religious education. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Posing for photos with loved ones. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Dad Patrick Mullery and his daughter celebrated graduating on the same day — Patrick received a doctorate for his contribution to mental health, while his daughter completed four years of study in beauty therapy. Image: Jason Hedges/DC Thomson
The proud Mullery Family. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Ross Clark from Inverness enjoys a well-earned pint, receiving the assessor’s award. Image: Jason Hedges/DC Thomson
The Tchatat family from Dublin. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Capturing the memory. Image: Jason Hedges/DC Thomson
The Heads of Department. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Taking it all in. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Former Sub Mariner and current WO2 Medical Assistant in the Navy, Davinder Hayer, MSC Human Resources management. Image: Jason Hedges/DC Thomson
A proud hug. Image: Jason Hedges/DC Thomson
The Inglis family from Dingwall. Image: Jason Hedges/DC Thomson
A proud hug. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Adrianna Quail and Jarek Klonek from Poland. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Fran Stuart, PA and Principal Professor Chris O’Neil.  Image: Jason Hedges/DC Thomson
A milestone worth remembering. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Celebrating years of dedication and effort. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Chantelle Lewis from Inverness, HNC in child practice, with Katie brown from Nairn, also HNC in child practice. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Piper. Image: Jason Hedges/DC Thomson
Zoe Nicholl, who wins the Stewart Fraser award in Social Science dissertation. She is from Keith in Moray. Image: Jason Hedges/DC Thomson
UHI graduates are ready to take on the world. Image: Jason Hedges/DC Thomson