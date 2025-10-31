Inverness Gallery: Inverness UHI graduates celebrate with family and friends at Eden Court Theatre UHI students celebrated graduation at Eden Court Theatre in Inverness with friends and family, marking years of hard work and achievement. UHI Inverness Graduation at Eden Court. Image: Jason Hedges/DC Thomson By Emma Grady, Katherine Ferries, Jason Hedges October 31 2025, 4:35 pm October 31 2025, 4:35 pm Share Gallery: Inverness UHI graduates celebrate with family and friends at Eden Court Theatre Share via Facebook Twitter Whatsapp Messenger Linkedin Email Post link https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/inverness/6879350/uhi-graduation-inverness-eden-court-2025-photo-gallery/ Copy Link UHI Inverness students proudly celebrated their graduation at Eden Court Theatre in the city on Friday October 31, 2025. After years of studying, assignments and coursework, UHI students celebrated their graduation with their friends and family. Following the ceremony, students gathered outside the theatre to celebrate, posing for photos with loved ones and capturing the joy of their achievement. Press and Journal photographer Jason Hedges was there to capture all the best moments. UHI Inverness Graduation at Eden Court. Image: Jason Hedges/DC Thomson Nicole Chapman from Stranrear in Moral and Philosophical Studies with religious education. Image: Jason Hedges/DC Thomson Posing for photos with loved ones. Image: Jason Hedges/DC Thomson Dad Patrick Mullery and his daughter celebrated graduating on the same day — Patrick received a doctorate for his contribution to mental health, while his daughter completed four years of study in beauty therapy. Image: Jason Hedges/DC Thomson The proud Mullery Family. Image: Jason Hedges/DC Thomson Ross Clark from Inverness enjoys a well-earned pint, receiving the assessor’s award. Image: Jason Hedges/DC Thomson The Tchatat family from Dublin. Image: Jason Hedges/DC Thomson Capturing the memory. Image: Jason Hedges/DC Thomson The Heads of Department. Image: Jason Hedges/DC Thomson Taking it all in. Image: Jason Hedges/DC Thomson Former Sub Mariner and current WO2 Medical Assistant in the Navy, Davinder Hayer, MSC Human Resources management. Image: Jason Hedges/DC Thomson A proud hug. Image: Jason Hedges/DC Thomson The Inglis family from Dingwall. Image: Jason Hedges/DC Thomson A proud hug. Image: Jason Hedges/DC Thomson Adrianna Quail and Jarek Klonek from Poland. Image: Jason Hedges/DC Thomson Fran Stuart, PA and Principal Professor Chris O’Neil. Image: Jason Hedges/DC Thomson A milestone worth remembering. Image: Jason Hedges/DC Thomson Celebrating years of dedication and effort. Image: Jason Hedges/DC Thomson Chantelle Lewis from Inverness, HNC in child practice, with Katie brown from Nairn, also HNC in child practice. Image: Jason Hedges/DC Thomson Piper. Image: Jason Hedges/DC Thomson Zoe Nicholl, who wins the Stewart Fraser award in Social Science dissertation. She is from Keith in Moray. Image: Jason Hedges/DC Thomson UHI graduates are ready to take on the world. Image: Jason Hedges/DC Thomson