Royal National Mod: Thursday results

Participants showcased their Gaelic talents as singers and choirs battled for prizes at the Royal National Mod in Perth today.

After the success of this year’s event so far, which started on Friday, singers and choirs took to stages across the city for the fourth day of competitions on Thursday.

Over the course of the festival, which is organised by An Comunn Gaidhealach, musicians and participants of all ages will compete for some of the Mod’s most coveted awards.

Full list of Thursday’s winners

Rural Choirs – Mixed – Port-à-beul

1. Còisir Sgir’ A’ Bhac & Avril Allen, Coisir Sgir’ a’Bhac

2. Còisir Ghàidhlig nan Loch

3. Còisir Ghàidhlig Bharraigh

Open – Accompanied Choir

1. Còisir Ghàidhlig an Òbain

2. Còisir Ghàidhlig Inbhir Pheofharain

3. Còisir Ghàidhlig Bhaile a’ Ghobhainn

Rural Choirs – Mixed – Lorn Shield

1. Còisir Ghàidhlig nan Loch

2. Còisir Sgir’ A’ Bhac

3. Còisir Ghàidhlig Bharraigh

Rural Choirs – Mixed – Sheriff MacMaster

1. Bùrach

2. Còisir Ghàidhlig Thaigh an Uillt

3. Còisir Ghàidhlig An Eilein Mhuilich

Solo Singing Mens Traditional Gold Medal Qualifier

1. Ruairidh Moireasdan, Edinburgh

2. Ruairidh Gray, South Uist

3. Donnchadh MacLeoid, Bond Bridge

4. Uilleam Iain MacSuain, Dunkeld &

Teàrlach Quinnell, Abach

Solo Singing Ladies Traditional Gold Medal Qualifier

1. Claire Frances NicNìll, Lochabar

2. Alice Nic a’ Mhaoilein, The Point

3. Kerrie Kennedy, Oban

Rural Choirs – Ladies

1. Còisir Sgir’ A’ Bhac

2. Còisir Ghàidhlig nan Loch

3. Còisir Ghàidhlig An Eilein Mhuilich

Solo Singing Mixed Oban Times Gold Medal

1. Eilidh Davies, Inverness

2. Carol Nic’IllEathain, Tobermour