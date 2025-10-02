Gallery: Aberdeen fans cheer on the Dons against Shakhtar Donetsk in Conference League opener

Calendar An icon of a desk calendar. Cancel An icon of a circle with a diagonal line across. Caret An icon of a block arrow pointing to the right. Email An icon of a paper envelope. Facebook An icon of the Facebook "f" mark. Google An icon of the Google "G" mark. Linked In An icon of the Linked In "in" mark. Logout An icon representing logout. Profile An icon that resembles human head and shoulders. Telephone An icon of a traditional telephone receiver. Tick An icon of a tick mark. Is Public An icon of a human eye and eyelashes. Is Not Public An icon of a human eye and eyelashes with a diagonal line through it. Pause Icon A two-lined pause icon for stopping interactions. Quote Mark A opening quote mark. Quote Mark A closing quote mark. Arrow An icon of an arrow. Folder An icon of a paper folder. Breaking An icon of an exclamation mark on a circular background. Camera An icon of a digital camera. Caret An icon of a caret arrow. Clock An icon of a clock face. Close An icon of the an X shape. Close Icon An icon used to represent where to interact to collapse or dismiss a component Comment An icon of a speech bubble. Comments An icon of a speech bubble, denoting user comments. Comments An icon of a speech bubble, denoting user comments. Ellipsis An icon of 3 horizontal dots. Envelope An icon of a paper envelope. Facebook An icon of a facebook f logo. Camera An icon of a digital camera. Home An icon of a house. Instagram An icon of the Instagram logo. LinkedIn An icon of the LinkedIn logo. Magnifying Glass An icon of a magnifying glass. Search Icon A magnifying glass icon that is used to represent the function of searching. Menu An icon of 3 horizontal lines. Hamburger Menu Icon An icon used to represent a collapsed menu. Next An icon of an arrow pointing to the right. Notice An explanation mark centred inside a circle. Previous An icon of an arrow pointing to the left. Rating An icon of a star. Tag An icon of a tag. Twitter An icon of the Twitter logo. Video Camera An icon of a video camera shape. Speech Bubble Icon A icon displaying a speech bubble WhatsApp An icon of the WhatsApp logo. Information An icon of an information logo. Plus A mathematical 'plus' symbol. Duration An icon indicating Time. Success Tick An icon of a green tick. Success Tick Timeout An icon of a greyed out success tick. Loading Spinner An icon of a loading spinner. Facebook Messenger An icon of the facebook messenger app logo. Facebook An icon of a facebook f logo. Facebook Messenger An icon of the Twitter app logo. LinkedIn An icon of the LinkedIn logo. WhatsApp Messenger An icon of the Whatsapp messenger app logo. Email An icon of an mail envelope. Copy link A decentered black square over a white square.
Gallery: Aberdeen fans cheer on the Dons against Shakhtar Donetsk in Conference League opener

The Dons were in action against the Ukrainian side at Pittodrie.

Aberdeen fans cheer on the Dons against Shakhtar Donetsk. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Aberdeen fans cheer on the Dons against Shakhtar Donetsk. Image: Darrell Benns/DC Thomson
By Danny Law, Katherine Ferries, Darrell Benns

Aberdeen got their Conference League campaign under way against Shakhtar Donetsk at Pittodrie.

Jesper Karlsson fired the Dons in front from the penalty spot but it was the Ukrainians who emerged victorious with a 3-2 win with around 800 Shakhtar fans at the game to cheer on the visitors.

A defeat for Aberdeen but the Dons players were clapped off the park after a hard-fought encounter.

Our photographer Darrell Benns was there to take pictures of the Red Army at Pittodrie.

Ali and Lleyton Bruce. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Brian and Elise Emslie. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Barney Holme and Mike Rowson. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Riley Cifuentes. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Fans before the game. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Paul and Oliver Burgess. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Josh and Junior Cameron. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Carrie Aitken and Alastair Learmonth. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Gary Leslie and Lily Slessor. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Phyllis Ross and Paul Milne. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Shahktar fans. Image: Darrell Benns/DC Thomson
The Stephen Family before the game. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Selfie time. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Shakhtar Donetsk fans. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Kid waves to photographer Darrell Benns. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Soaking in the atmosphere. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Hoping for a classic. Image: Darrell Benns/DC Thomson
The wait for kick-off. Image: Darrell Benns/DC Thomson
A night to remember for a young fan. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Standing free. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Aberdeen fans. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Aberdeen fan cheers. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Aberdeen fans celebrate. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Aberdeen. Europa Conference League – Aberdeen FC v Shakhtar Donetsk. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Aberdeen fans. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Shakthar fans. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Aberdeen fans celebrate. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Aberdeen fans celebrate. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Aberdeen fans. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Aberdeen fans celebrate. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Aberdeen fans celebrate. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Europa Conference League – Aberdeen FC v Shakhtar Donetsk. Image: Darrell Benns/DC Thomson
Aberdeen fans. Image: Darrell Benns/DC Thomson

