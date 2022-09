Where you can get The Press and Journal and Evening Express in Aberdeen and Aberdeenshire on Monday

Many shops will be closing their doors on Monday as a mark of respect for the Queen’s funeral – but readers will still be able to pick up The Press & Journal and Evening Express in the north-east.

We’ve compiled a list of the shops where you can pick up your copy of The Press and Journal and Evening Express in Aberdeen and Aberdeenshire.

Our home delivery service will continue as normal on the bank holiday – with all the latest news and features delivered straight to customers’ doors.

Where can I buy The Evening Express on Monday?

COOP, 204 UNION STREET, ABERDEEN AB10 1QS

S&S THISTLE LTD, 32 HOLBURN STREET, ABERDEEN, AB10 6BT

J&C LYNCH, 66 BROOMHILL ROAD, ABERDEEN, AB10 6HT

COOP, 485 GREAT WESTERN ROAD, ABERDEEN, AB10 6NN

THE GROVE, 32 ALBYN GROVE, ABERDEEN, AB10 6SQ

SPAR, 43 ST. SWITHIN STREET, ABERDEEN, AB10 6XL

GATESIDE STORES, 109 GAITSIDE DRIVE, ABERDEEN, AB10 7BJ

PREMIER GARTHDEE, 19-25 RAMSAY CRESCENT, GARTHDEE, ABERDEEN, AB10 7BL

SPAR, 313 HOLBURN STREET, ABERDEEN, AB10 7FP

NISA LOCAL, 66 GARTHDEE DRIVE, ABERDEEN, AB10 7HY

PREMIER, 37 UNION STREET, ABERDEEN, AB11 5BN

A&K STORES, 17 JUSTICE STREET, ABERDEEN, AB11 5HS

SERCO NORTHLINK FERRIES FERRY TERMINAL, JAMIESON QUAY, ABERDEEN, AB11 5NP

SUNNYS, 36-40 MARKET STREET, ABERDEEN, AB11 5PL

BOOKER, NORTH ESPLANADE WEST, ABERDEEN, AB11 5RJ

SWEET NEWS, 10 CROWN STREET, ABERDEEN, AB11 6HB

SCOTMID CROWN ST, 131 CROWN STREET, ABERDEEN, AB11 6HP

CROWN NEWS, 182 CROWN STREET, ABERDEEN, AB11 6JD

NEWS & CHEWS, 12-14 BRIDGE STREET, ABERDEEN, AB11 6JJ

WHS RAIL RAILWAY STATION, GUILD STREET, ABERDEEN, AB11 6LX

ARAMARK LTD C/O CNR INTERNATIONAL UK LTD, ST MAGNUS HOUSE, ABERDEEN, AB11 6NJ

BON ACCORD STORE, 104-106 BON ACCORD STREET, ABERDEEN, AB11 6TS

SIMPSONS NEWSAGENTS, 35 BANK STREET, ABERDEEN, AB11 7TA

FERRYHILL STORES, 8 BRUNSWICK PLACE, ABERDEEN, AB11 7TF

KEYSTORE EXPRESS, 11-13 GRAMPIAN ROAD, TORRY, ABERDEEN, AB11 8EB

LONDIS TORRY, 158 OSCAR ROAD, ABERDEEN, AB11 8EJ

GRAMPAIN CONVENIENCE STORE LTD, 106 BALNAGASK ROAD, ABERDEEN, AB11 8RJ

RS MCCOLL, 240-242 NORTH BALNAGASK ROAD, ABERDEEN, AB11 8TR

SPAR, 80-84 VICTORIA ROAD, TORRY, ABERDEEN, AB11 9DT

SPAR, 225 VICTORIA ROAD, TORRY, ABERDEEN, AB11 9NF

COOP COVE, EARNSHEUGH ROAD, COVE BAY, ABERDEEN, AB12 3FL

SHELL REDMOSS, WELLINGTON CIRCLE, ALTENS, ABERDEEN, AB12 3JG

RS MCCOLLS, BERVIE BROW, ALTEN, ABERDEEN, AB12 3NH

PREMIER EXPRESS, 5 LORISTON ROAD, COVE BAY, AB12 3NT

DESSWOOD STORES, 37 CHARLESTON PARK, COVE, ABERDEEN, AB12 3TX

MMRG PORTLETHEN, ROWANBANK ROAD, PORTLETHEN, AB12 4NX

CO-OP PORTLETHEN, LETHEN FIELDS, PORTLETHEN, ABERDEEN, AB12 4QS

MRG RETAIL THE GREEN, BERRYMUIR ROAD, PORTLETHEN, AB12 4UN

RS MCCOLL, 8 ABBOTSWELL CRESCENT, KINCORTH, ABERDEEN, AB12 5AR

SPAR, 7-13 PROVOST WATT DRIVE, ABERDEEN, AB12 5BT

RS MCCOLL, 56/58 GARDNER DRIVE, KINCORTH, ABERDEEN, AB12 5SD

BP CULTER F/S, NORTH DEESIDE ROAD, PETERCULTER, AB14 0QL

TSA STORES, 25-27 SCHOOL ROAD, PETERCULTER, AB14 0TB

CO-OP PETERCULTER, 279 NORTH DEESIDE ROAD, PETERCULTER, ABERDEEN, AB14 0UL

SPAR, 254 NORTH DEESIDE ROAD, PETERCULTER, AB14 0UQ

COOP FOUNTAIN, 15 FOUNTAINHALL ROAD, ABERDEEN, AB15 4DX

SHELL COCKET HAT, NORTH ANDERSON DRIVE, ABERDEEN, AB15 5DB

SPAR, 60-66 MID STOCKET ROAD, ABERDEEN, AB15 5JB

MIDSOCKET NEWS, 177 MID STOCKET ROAD, ABERDEEN, AB15 5LH

J AND M STORES T/A PREMIER, 33 SUMMERHILL DRIVE, ABERDEEN, AB15 6EQ

ALBERTOS E46, 17 SUMMERHILL ROAD, ABERDEEN, AB15 6HJ

RVS ABERDEEN MAT HOSP, ABERDEEN MATERNITY HOSPITAL, CORNHILL ROAD, ABERDEEN, AB15 6LS

FAMILY SHOPPER ABERDEEN, 115 ROUSAY DRIVE, ABERDEEN, AB15 6LT

L & A STORES B ONE, 14 SUMMERHILL COURT, ABERDEEN, AB15 6TW

COOP COUNT/WELL, 76-78 COUNTESSWELLS ROAD, ABERDEEN, AB15 7YJ

RS MCCOLL, 161 QUEENS ROAD, ABERDEEN, AB15 8BS

HAZELHEAD STORE, 1 HAZELHEAD CRESCENT, ABERDEEN, AB15 8EX

FIVE MILE G/RGE, KINGSWELLS, ABERDEEN, AB15 8PD

COOP KINGWELLS, KINGSWELLS AVENUE, KINGSWELLS, ABERDEEN, AB15 8TG

SCOTMID B/SIDE, 49 NORTH DEESIDE ROAD, BIELDSIDE, ABERDEEN, AB15 9DB

CULTS STORES, 12 KIRK BRAE, CULTS, ABERDEEN, AB15 9SQ

PREMIER CONVEN, 121-125 OLD CROFT PLACE, ABERDEEN, AB16 5BX

SPAR, 5-11 GREENFERN ROAD, ABERDEEN, AB16 5PY

CHARLIES NEWS, 17 STOCKET PARADE, ABERDEEN, AB16 5QN

MASTRICK PO & CON STORE, 7-10 CLUNIE PLACE, ABERDEEN, AB16 5RN

MASTRICK GROCERY UNIT 9, MASTRICK SHOPPING PARADE, ABERDEEN AB16 6JR

CO-OP LEWIS ROAD, LEWIS ROAD, ABERDEEN, AB16 6PZ

KANI TRADERS LTD, 55A SPRINGHILL ROAD, ABERDEEN, AB16 6SA

NISA LOCAL, 31 MOIR CRESCENT, ABERDEEN, AB16 7DB

NISA LOCAL, 247 HEATHRYFOLD CIRCLE, ABERDEEN, AB16 7DY

BOOKER NORTH ANDERSON DRIVE, 565 NORTH ANDERSON DRIVE, ABERDEEN, AB16 7GD

BYRON STORES LTD, 11 BYRON SQUARE, ABERDEEN, AB16 7LL

SPAR, 1-4 BYRON SQUARE, ABERDEEN, AB16 7LL

RS MCCOLL, 5 BYRON SQUARE, NORTHFIELD, ABERDEEN, AB16 7LL

LINTMILL SHOPPY, 1 LINTMILL TERRACE, ABERDEEN, AB16 7SR

THE NEUK, 1A CLARKE STREET, ABERDEEN, AB16 7XJ

GULF ABERDEEN AIRPORT, ARGYLL ROAD, ABERDEEN, AB21 0AF

COMPASS JASMINE ASCO, UNIT B1 LOMBARD CENTRE, ABERDEEN, AB21 0GD

COMPASS JUDY ASCO, UNIT B1 LOMBARD CENTRE, ABERDEEN, AB21 0GD

ARAMARK – GLEN LYON, ACE FORWARDING, UNIT 1, SITE 4, HOWE MOSS DRIVE, ABERDEEN, AB21 0GL

ARAMARK CHEF MANAGER ETAP, ACE FORWARDING, UNIT 1, SITE 4, HOWE MOSS DRIVE, ABERDEEN, AB21 0GL

COMPASS LOMOND, ACE FORWARDING, ABERDEEN, AB21 0GL

COMPASS NELSON, ACE FORWARDING 1 HOWE MOSS DRIVE ABERDEEN AB21 0GL

EUREST GLOBAL PRODUCER 111, ACE FORWARDING, UNIT 1, SITE 4, HOWE MOSS DRIVE, ABERDEEN, AB21 0GL

A/S BRITANNIA ASCO FREIGHT MANAGeMENT, HOWE MOSS CRESCENT, DYCE, AB21 0GN

MAIR & RICHARDS DYCE DRIVE, DYCE KIRKHILL INDUSTRIAL ESTATE, ABERDEEN, AB21 0HP

THE ISLANDER LOUNGE, BRISTOW HELICOPTERS, FORTIES ROAD, ABERDEEN AIRPORT, ABERDEEN, AB21 0NT

CO-OP NEWMACHAR, 27 OLDMELDRUM ROAD, NEWMACHAR, ABERDEEN, AB21 0PJ

COOP BLACKBURN, MAIN STREET, KINELLAR, BLACKBURN, AB21 0XN

PREMIER (NEW PO DYCE), 109 VICTORIA STREET, DYCE, AB21 7AX

EUREST SNACK BAR, BUCHAN ROAD, DYCE, AB21 7BZ

EUREST SERVICES BRISTOWS, HELEPORT, AIRPORT DYCE, ABERDEEN, AB21 7DJ

PREMIER DYCE, 161 VICTORIA STREET, DYCE, AB21 7DL

ESS ALBA FSU, BROOMFIELD TERMINAL, DYCE, ABERDEEN, AB21 7DU

ESS FPSOS CAPTAIN FIELD TEXACO, BROOMFIELD TERMINAL, DYCE, ABERDEEN, AB21 7DU

ESS TEXACO CAPTAIN WPP, BROOMFIELD TERMINAL, DYCE, ABERDEEN, AB21 7DU

WHS ABERDEEN AIRPORT, ABERDEEN AIRPORT, DYCE, ABERDEEN, AB21 7DU

BOOKER DYCE SERVICE STATION, WELLHEADS ROAD, FARBURN INDUSTRIAL EST, DYCE, AB21 7HG

PREMIER BUCKSBURN, 97 KEPPLEHILLS ROAD, BUCKSBURN, ABERDEEN, AB21 9DH

CROFTERS, 77 GREENBURN DRIVE, BUCKSBURN, ABERDEEN, AB21 9HB

DSG CONVENIENCE, 177 BANKHEAD ROAD, BUCKSBURN, ABERDEEN, AB21 9HQ

COOP STONEYWOOD, STONEYWOOD ROAD, ABERDEEN, AB21 9JS

PREMIER CITY NEWS, 1 GOODHOPE PARK, ABERDEEN, AB21 9NE

CO-OP BUCKSBURN, SCLATTIE PARK, BUCKSBURN, ABERDEEN, AB21 9QL

SCOTMID B/BURN, 8-10 SCLATTIE PARK, BUCKSBURN, ABERDEEN, AB21 9QR

COOP SCOTSTOWN, 21 SCOTSTOWN ROAD. BRIDGE OF DON, ABERDEEN, AB22 8HH

DUNCANS, 25 SCOTSTOWN ROAD, BRIDGE OF DON, ABERDEEN, AB22 8HH

RS MCCOLL UNIT, 5 BRAEHEAD WAY, BRIDGE OF DON, ABERDEEN, AB22 8RR

SCOTMID JESMOND UNIT, 2 JESMOND DRIVE, ABERDEEN, AB22 8UR

CROOS SERV STAT, ELLON ROAD, BRIDGE OF DON, AB23 8BA

CO-OP BALMEDIE, ROWAN DRIVE, BALMEDIE, ABERDEEN, AB23 8SW

BALMEDIE CONVEN, EIGIE ROAD, BALMEDIE, ABERDEEN, AB23 8YF

KING ST SERV STAT, SERVICE STATION, 661 KING STREET, ABERDEEN AB24 1SD

C 10 STORE LTD, 7 SCHOOL ROAD, ABERDEEN, AB24 1TX

SHERYS LTD, 792 KING STREET, ABERDEEN, AB24 1XN

SEATON STORES, 1 SCHOOL WALK, ABERDEEN, AB24 1XX

PREMIER, 154 GREAT NORTHERN ROAD, ABERDEEN, AB24 2BE

COSTCUTTER, 823 GREAT NORTHERN ROAD, ABERDEEN, AB24 2BR

BOOKER, GORDON SERVICE STATION, TORQ GORDON, 785 GREAT NORTHERN ROAD, ABERDEEN, AB24 2BT

WOODSIDE POST OFFICE & CONVENIENCE STORE, 429 GREAT NORTHERN ROAD, ABERDEEN, AB24 2EU

NISA, 67 HAYTON ROAD, ABERDEEN, AB24 2RN

MMRG TILLYDRONE, 52 HAYTON ROAD, ABERDEEN, AB24 2UY

CO-OP ABERDEEN – MOUNTHOLLY WAY, 2 MOUNTHOLLY WAY, ABERDEEN, AB24 3ER

I & J GEN STORES, 142 SPITAL, ABERDEEN, AB24 3JU

ADIES E48, 62-64 BEDFORD ROAD, ABERDEEN, AB24 3LP

V&V STORES LTD, 66 SUNNYBANK ROAD, ABERDEEN, AB24 3NH

SPAR, 45 ST. MACHAR DRIVE, ABERDEEN, AB24 3SE

SPAR, 270 CLIFTON ROAD, ABERDEEN, AB24 4HA

HILTON CONVENIENCE STORE, 87 HILTON DRIVE, ABERDEEN, AB24 4HR

CO-OP ROSEHILL, 93 ROSEHILL DRIVE, ABERDEEN, AB24 4JS

WILSON, 224-226 KING STREET, ABERDEEN, AB24 5BW

BRUNSWICK STORES,20 BEACH BOULEVARD, ABERDEEN, AB24 5HD

ROSLIN STORES LTD, 74 URQHART ROAD, ABERDEEN, AB24 5NB

KEY STORE, 259 GEORGE STREET, ABERDEEN, AB25 1ED

THAINS BAKERY, 341 GEORGE STREET, ABERDEEN, AB25 1EE

SPAR, 120 ROSEMOUNT VIADUCT, ROSEMOUNT, ABERDEEN, AB25 1NX

ROOPS NEWSAGENT, 110 ROSEMOUNT VIADUCT, ABERDEEN, AB25 1NX

CO-OP ROSEMOUNT, 289-295 ROSEMOUNT PLAC, ABERDEEN, AB25 2YB

RVS, ROYAL CHILDREN’S HOSP, WESTBURN ROAD, ABERDEEN, AB25 2ZH

WHST ABERDEEN HOSPITAL, ABERDEEN ROYAL INFIRMARY, FORESTERHILL, ABERDEEN, AB25 2ZN

SPAR, 32 ASHGROVE ROAD, ABERDEEN, AB25 3AD

L & M KILMINSTER, 134 HUTCHEON STREET, ABERDEEN, AB25 3RU

MMRG BACK HILTON, 85 BACK HILTON ROAD, ABERDEEN, AB25 3SX

NISA, 460 GEORGE STREET, ABERDEEN, AB25 3XH

LONDIS, 569 GEORGE STREET, ABERDEEN, AB25 3XX

CO-OP LAURENCEKIRK, ABERDEEN ROAD, LAURENCEKIRK, AB30 1AG

SCOTMID LAURENCEKIRK, LAURENCEKIRK

CO-OP, 106-108 HIGH STREET, LAURENCEKIRK, AB30 1BJ

AMBOLIKA LTD, 175 HIGH STREET, LAURENCEKIRK, AB30 1BQ

PREMIER NEWS, KINTORE STREET, AUCHENBLAE, AB30 1XP

FETTERY SHOPPE, THE SQUARE, FETTERCAIRN, AB30 1YA

CAMPFIELD SHOP, GLASSEL, BANCHORY, AB31 4DN

SCOTMID TORPHINS, 3 CRAIGOUR ROAD, TORPHINS, BANCHORY, AB31 4HE

LUMPHANAN STORE, LUMPHANAN STORES, 3 STATION SQUARE, LUMPHANAN, BANCHORY, AB31 4TE

CO-OP BANCHORY, 37 HIGH STREET, BANCHORY, AB31 5TJ

CO-OP HILL OF BANCHORY, HILL OF BANCHORY, BANCHORY, AB31 5TQ

SCOTMID BANCHORY, TILLYBRAKE ROAD, BANCHORY, AB31 5UN

FINZEAN ESTATE, BALNABOTH STEADING, FINZEAN BANCHORY, AB31 6PA

WESTHILL SERV ST, ELRICK SKENE, WESTHILL, AB32 6TJ

ECHT STORE, MAIN STREET, ECHT AB32 6UL

DUNECHT GARAGE, THE TERRACE, DUNECHT, WESTHILL, AB32 7AX

CO-OP ALFORD, MART ROAD, ALFORD, AB33 8BZ

KIMMIES LIMITED, 17 MAIN STREET, ALFORD, AB33 8QA

CENTRAL GARAGE, GLENKINDIE, ALFORD, AB33 8RE

VILLAGE STORE, 40 NORTH DEESIDE ROAD, KINCARDINE O’NEIL, ABOYNE, AB34 5AA

CO-OP ABOYNE, CHARLESTOWN ROAD, ABOYNE, AB34 5HS

THE PAPER GIRLS, THISTLEBANK, CHARLESTOWN ROAD, ABOYNE, AB34 5HS

GEORGE STRACHAN, MAIN STREET, BALLATER ROAD, ABOYNE, AB34 5HT

49 BRIDGE STREET, BALLATER, AB35 5QD

COOP GOLF ROAD, GOLF ROAD, BALLATER, AB35 5RE

CO-OP STONEHAVEN, DAVID STREET, STONEHAVEN, AB39 2AL

COOP S/HAVEN MKT, 3 MARKET SQUARE, STONEHAVEN, AB39 2BT

DAVID WALDIES, 9-11 EVAN STREET, STONEHAVEN, AB39 2EQ

NELYS LIMITED, DUNNOTTAR AVENUE, STONEHAVEN, AB39 2JJ

COOP PFS S/HAVEN, AUCHENBLAE ROAD, STONEHAVEN, AB39 2NH

BRICK FIELD STORE LTD, 98 BRICKFIELD ROAD, STONEHAVEN, AB39 2WS

CO-OP REDCLOAK, 2 REDCLOAK DRIVE, STONEHAVEN, AB39 2XW

STEEPLE SHOP, STATION ROAD, DRUMLITHIE, AB39 3YT

PREMIER, 28 MAIN STREET, NEWBURGH, AB41 6BE

FRENCH & SON, METHLICK ELLON, AB41 7DT

SPAR, 13 THE SQUARE, TARVES, AB41 7GX

CO-OP PITMEDDEN, TARVES ROAD, PITMEDDEN, AB41 7PB

RS MCCOLLS, 32 BRIDGE STREET, ELLON, AB41 9AA

BOOKER YTHAN, 99 STATION ROAD, ELLON, AB41 9AE

MMRG MEIKLEMILL, 1 PROVOST DAVIDSON DRIVE, ELLON, AB41 9BQ

GREENS OF ELLON, THE SQUARE, ELLON, AB41 9JB

CO-OP ESSLEMONT E36, ESSLEMONT CIRCLE, ELLON, AB41 9UF

PATERSONS, 11A MAIN STREET, CRUDEN BAY, AB42 0NA

HADDEN E36, LONGHAVEN, PETERHEAD, AB42 0NU

PREMIER HATTON MARKET, HATTON, PETERHEAD, AB42 0RX

LONGATE CONVENIENCE STORE, 120 LONGATE, PETERHEAD, AB42 1JJ

SRI HANUMAN LTD, 5 BLACKHOUSE TERRACE, PETERHEAD, AB42 1LR

RS MCCOLLS, 3 UGIE ROAD, BUCHANHAVEN, PETERHEAD, AB42 1NR

SPAR DRUMMERS CORNER, PETERHEAD, AB42 1ZP

CO-OP PETERHEAD, KINMUNDY ROAD, PETERHEAD, ABERDEEN, AB42 2AE

MEETHILL CONVENIENCE STORE, BERRYDEN ROAD, PETERHEAD, AB42 2FF

GREENS OF PETERHEAD, 44 CLERKHILL ROAD, PETERHEAD, AB42 2XE

RS MCCOLL, 46 CLERKHILL ROAD, PETERHEAD, AB42 2XE

MMRG CLERKHILL, 63-65 CLERKHILL ROAD, PETERHEAD, AB42 2XF

ESSO E36, SOUTH ROAD, PETERHEAD, AB42 2XX

EURO GARAGES PETERHEAD, BUCHANAN WAY, PETERHEAD, AB42 3GT

THE FIRM OF AHSAN, VICTORIA COTTAGE, BODDAM, PETERHEAD AB42 3NA

NISA MAUD EAST NEUK, MARKET STREET,MAUD, PETERHEAD, AB42 4NH

LONGSIDE SHOP, 26-28 MAIN STREET, LONGSIDE, PETERHEAD, AB42 4XL

CO-OP MINTLAW, MINTLAW INDUSTRIAL ESTATE, OFF STATION ROAD, MINTLAW, ABERDEENSHIRE AB42 5EE

MINTLAW COSTCUTTER, 2-4 THE SQUARE, MINTLAW, PETERHEAD, AB42 5EH

NISA LOCAL, 12 THE SQUARE, MINTLAW, PETERHEAD, AB42 5EH

BOOKER MINTLAW, SOUTH STREET, MINTLAW, PETERHEAD, AB42 5EL

LOCO CRICHIE MART, 1-2 THE SQUARE, STUARTFIELD, AB42 5HN

THE ROUND UP, 77 HIGH STREET, NEW ABERDOUR, FRASERBURGH, AB43 6LD

RS MCCOLLS, 69 HIGH STREET, NEW PITSLIGO, AB43 6NF

WHYTES OF NEW PITSLIGO, 50 HIGH STREET, NEW PITSLIGO, ABERDEEN, AB43 6NL

NISA LOCAL, 34 HIGH STREET, STRICHEN, AB43 6SR

CO-OP STRICHEN E37, 2-4 BRIDGE STREET, STRICHEN, FRASERBURGH, AB43 6SS

KESSOCK SERV ST, WATERMILL SERVICE STATION, BANFF ROAD FRASERBURGH, AB43 7ED

SANDHAVEN STORES, 7 HIGH STREET, SANDHAVEN, FRASERBURGH, AB43 7EQ

ROSEHEARTY CONVENIENCE STORE, 72 UNION STREET, ROSEHEARTY, AB43 7JQ

E & S, SCOTT COWIE GARDENS, CRIMOND, FRASERBURGH, AB43 8RE

ESSO KESSOCK, SOUTH ROAD, FRASERBURGH, AB43 8TJ

LOCO CONV STORE & PO, 2 MAIN STREET, CAIRNBULG, INVERALLOCHY, AB43 8YJ

PETERS ICES, 1A CHURCH STREET, CAIRNBULG, FRASERBURGH, AB43 8YN

DYGA E37, 51 BROAD STREET, FRASERBURGH, AB43 9AE

THE CORNER SHOP, 47A SCHOOL STREET, FRASERBURGH, AB43 9HT

COOP ALBERT ST, ALBERT STREET, FRASERBURGH, AB43 9JJ

NISA, 113 MID STREET, FRASERBURGH, AB43 9JP

SPAR, 12 ST. MODANS PLACE, FRASERBURGH, AB43 9NT

SCOTMID COLLEGE, 78 COLLEGE BOUNDS, FRASERBURGH, AB43 9QS

GREENS OF FRASERBURGH, UNIT 2, BUCHAN ROAD, FRASERBURGH, AB43 9UG

SOS ENTERPRISES LTD, 1 SMIDDYHILL ROAD, FRASERBURGH, AB43 9WL

SCOTMID MACDUFF, 153 DUFF STREET, MACDUFF, AB44 1PS

PORTERFIELD, 25 DUFF STREET, MACDUFF, AB44 1TL

RS MCCOLLS, 49-53 HIGH STREET, BANFF, AB45 1AN

CASTLEGATE NEWS, 1 CASTLE STREET, BANFF, AB45 1DH

CHEYNES OF BANFF, 42 BOYNDIE STREET, WEST BANFF, AB45 1EP

SCOTMID BANFF, 4 LUSYLAW ROAD,BANFF. AB45 1EW

COOP BRIDGE RD E39, BRIDGE ROAD, BANFF, AB45 1HE

BRUCE SPAR, 6 LOCH STREET, WHITEHILLS, AB45 2LT

CO-OP PORTSOY, 6 SEAFIELD STREET, PORTSOY, AB45 2QL

PORTSOY ICE, 24 SEAFIELD STREET, PORTSOY, AB45 2QT

EDGEHILL F.S, GARDENSTOWN, BANFF, AB45 3YJ

J G ROSS (SPAR), 26 MARKET SQUARE, OLDMELDRUM, INVERURIE, AB51 0AA

THE PAPER SHOPPE E39, 18 MARKET SQUARE, OLD MELDRUM, AB51 0AA

CO-OP COLPY ROAD, UNIT 1, NORTH MEDOWS, COLPY ROAD, OLD MELDRUM, AB51 0BZ

CO-OP KINTORE E38, NORTHERN ROAD, KINTORE, INVERURIE, AB51 0YL

KINTORE P O, 1 NORTHERN ROAD, KINTORE, AB51 0YL

MCLEISH, 45 MARKET PLACE, INVERURIE, AB51 3PY

BP EXPRESS, STEVEN ELPHINSTONE ROAD, PORT ELPHINSTONE, INVERURIE AB51 3RN

PORT PAPER SHOP, ELPHINSTONE ROAD, PORT ELPHINSTONE, INVERURIE, AB51 3RN

STRACHAN, 11 WEST HIGH STREET, INVERURIE, AB51 3SA

COOP BURGHMUIR E38, BURGHMUIR DRIVE, INVERURIE, AB51 4GY

GREENS OF INVERURIE ,13 NORTH STREET, INVERURIE, AB51 4RJ

G & A CORNER SHP, 1 GARIOCH ROAD, INVERURIE, AB51 4ST

FILLING STATION, MEIKLE WARTLE, INVERURIE, AB51 5AX

COSTCUTTER, ROSS HIGHCLEAR BUSINESS PARK, HIGHCLEAR WAY, INVERURIE, AB51 5QW

CO-OP KEMNAY STATION ROAD, STATION ROAD, KEMNAY, INVERURIE, AB51 5RB

MRG INVERURIE, 28 AQUITHIE ROAD, KEMNAY, AB51 5SS

NISA MAIN STREET, ROTHIENORMAN, AB51 8UD

COOP COMMERCE ST E34, 38 COMMERCE STREET INSCH, ABERDEENSHIRE, AB52 6JB

MRG INSCH, 1 HIGH STREET, INSCH, AB52 6JE

I & S SMITH NEWS, 31 MAIN STREET, TURRIFF, AB53 4AB

CENTRAL FILL STN, FIFE STREET, TURRIFF, AB53 4BN

CO-OP TURRIFF, 17-23 BALMELLIE STREET, TURRIFF, AB53 4DW

CUMINESTOWN GENERAL STORE, 23 MAIN STREET, CUMINESTOWN, AB53 5YJ

NEW DEER P O, 19 MAIN STREET, NEW DEER, TURRIFF, AB53 6TA

CO-OP FYVIE E39, LEWES FYVIE, TURRIFF, AB53 8PB

FM AUTO REPAIRS, LUMSDEN, ABERDEENSHIRE, ALFORD AB54 4JP

STRATHBOIE FILLING STATION, ABERDEEN ROAD, BATTLEHILL, HUNTLY, AB54 6JB

BROOK, CRAIGIE VIEW, ABERCHIRDER, HUNTLY, AB54 7PN

COOP ABERCHIRDER, 112 MAIN STREET, ABERCHIRDER, HUNTLY, AB54 7TD

RS MCCOLL, 5 THE SQUARE HUNTLY, AB54 8BR

CO-OP DUFFTOWN E32, 18-20 FIFE STREET, DUFFTOWN, AB55 4AL

L+C MCBAIN, 40 BALVENIE STREET, DUFFTOWN, AB55 4AS

PREMIER CONVENIENCE STORE, 31 REDHAVEN SQUARE, KEITH, AB55 5AB

PATERSONS NEWS, 182-184 MID STREET, KEITH, AB55 5BL

J&J PORTERFIELD, 18 REGENT STREET, KEITH, AB55 5DU

C J LANG KEITH, 21 REGENT STREET, KEITH, AB55 5DY

GULF KEITH, REGENT STREET, KEITH, AB55 5ED

ROSEMOUNT STORES, 63 MAIN STREET, NEWMILL, KEITH, AB55 6UR

CO-OP BUCKIE E33, 36 EAST CHURCH STREET, BUCKIE, AB56 1AB

POZZI, 8 HIGH STREET, BUCKIE, AB56 1AQ

RS MCCOLLS, 11 ST. ANDREWS SQUARE, BUCKPOOL, BUCKIE, AB56 1BT

Where can I buy a copy of The Press and Journal on Monday?

